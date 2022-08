Udinese-Salernitana / Il commento dell’incontro: “Pareggio a reti bianche”

Il team bianconero ha fatto il possibile anche nel corso del secondo incontro di questo campionato. Ecco il commento del match odierno

Redazione

L'Udinese nel corso di questo incontro con la Salernitana ha cercato in lungo e in largo di raggiungere la prima vittoria dell'anno. Il team di Andrea Sottil è partito subito con il piede sull'acceleratore, visto che al sesto minuto arriva la chance per un calcio di rigore che viene poi annullato, visto che il contatto di mano del difensore Bronn non c'è. La prima grande occasione da gol, però, è sui piedi di Federico Bonazzoli che con una grande rovesciata arriva vicino alla rete, ma a fare la differenza ci pensa Silvestri. Un grandissimo intervento che evita il vantaggio dei campani. Il primo colpo di scena arriva a metà frazione quando dopo un contrasto aereo è costretto ad uscire Jaka Bijol. Al suo posto Bram Nuytinck. Nel finale di tempo l'Udinese si esibisce in un vero e proprio forcing, ma non riesce a portarsi in vantaggio.

Il colpo di scena finale arriva in pieno recupero, quando uno sgambetto di Perez viene sanzionato con il rosso. Nella seconda frazione l'Udinese deve provarci nonostante l'inferiorità numerica. Il mister mette in campo Sandi Lovric al posto di Makengo. Il cambio regala l'effetto sperato, visto che la squadra è compatta e non rischia quasi mai sulle offensive della società di Salerno. Alla fine la squadra da il massimo anche con un forcing finale, ma non riesce mai a portarsi in vantaggio.

Il commento finale

Il match si conclude sul risultato finale di 0-0. Un match dai due volti, fino a quando l'Udinese è rimasto in parità numerica è riuscito a dominare il campo e mettere in difficoltà la Salernitana. Dopo l'espulsione di Perez è iniziato un altro incontro che fortunatamente si è concluso comunque con un punto che non fa male in apertura di questa stagione.