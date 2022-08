News Udinese – Udogie vuole scendere in campo: il punto sull’esordio

Il team bianconero si prepara al secondo incontro di questo campionato. Nella squadra c'è anche Destiny Udogie che non vede l'ora di esordire

Il team bianconero continua a lavorare in vista delle prossima giornata di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e portare a casa i primi tre punti dell'annata. Le prossime ore saranno (senza ombra di dubbio) molto importanti per preparare al meglio un incontro da non sottovalutare. Alla Dacia Arena arriverà la Salernitana guidata dal tecnico Davide Nicola, un mister che da quando è arrivato sulla panchina amaranto ha dato una bella svolta alla società. Oltre alla salvezza conquistata nelle ultime giornate, il mister italiano ha impresso un nuovo modo di agire e pensare. Inoltre la consapevolezza di avere una squadra di livello sembra aver preso il sopravvento, questo grazie anche agli acquisti del presidente Iervolino.

Tra poco più di 48h si scenderà in campo e la battaglia sarà totale ed in tutte le zone del campo. L'Udinese dovrà fare affidamento su tutti i migliori giocatori a disposizione. Tra questi c'è anche Destiny Udogie che non vede l'ora di fare il suo esordio con la casacca bianconera. Dopo aver completato il passaggio al Tottenham, è arrivata l'ora di iniziare questa stagione e fare il massimo per togliersi parecchie soddisfazioni in vista dello sbarco in Inghilterra.

I titolari sulle fasce

Mentre sulla fascia sinistra sembrano esserci pochi dubbi su chi sarà il titolare (Destiny Udogie), non possiamo dire lo stesso sull'altra corsia. Al momento i giocatori schierabili sono due, ma bisogna anche aspettarsi delle possibili sorprese nel corso delle prossime ore. Il ballottaggio tra Festy Ebosele ed un adattato Nehuen Perez sembra essere apertissimo. Di conseguenza bisogna fare molta attenzione sulla possibile scelta del tecnico Andrea Sottil in vista del prossimo incontro di campionato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le interviste rilasciate ieri sera dai giocatori. Ecco le dichiarazioni di Bijol, Padelli, Masina e Lovric <<<