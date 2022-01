Udinese-Salernitana / Il giudice si è espresso: ecco il verdetto

Dopo quasi un mese, il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea ha preso una decisione in merito alla gara non giocata tra Udinese e Salernitana

L' Udinese è stata eliminata dalla Coppa Italia. Per l'ennesimo anno, i friulani non sono riusciti a raggiungere i quarti di finale. C'è rammarico, ma bisogna guardare avanti. Testa al campionato. In questo girone di ritorno, i ragazzi di Cioffi vogliono ottenere risultati migliori rispetto all'andata. Nel frattempo, arrivano novità riguardanti la gara non disputata contro la Salernitana . Il giudice sportivo ha finalmente preso una decisione. Ecco il verdetto .

Udinese-Salernitana, match del 21 dicembre scorso, finisce 3-0 a tavolino per i bianconeri . La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Questo il verdetto del giudice sportivo Gerardo Mastrandea. Ma non finisce qui. Infatti, il club campano è stato anche penalizzato di un punto in classifica. I granata scendono, così da 11 a 10 punti, mentre i friulani volano a quota 23 (con un partita in meno). Tuttavia, molto probabilmente, la società gestita da Iervolino deciderà di fare ricorso. L'avvocato della Salernitana si è già espresso. Ecco le sue dichiarazioni.

L'avvocato dei campani, Edoardo Chiacchio, è intervenuto ai microfoni di TMW, per spiegare la volontà della Salernitana. ''L'iter è chiaro. Molte volte, il giudice sportivo agisce in questo modo assegnando la sconfitta a tavolino alla squadra che non si presenta, con annessa penalizzazione. Lette le motivazioni inizieremo a difenderci, ci sono altri due gradi d'appello che possono ribaltare la sentenza. In questa situazione ci ritroviamo davanti ad una chiara causa di forza maggiore, al punto che già il giudice sportivo poteva decidere per la disputa del match. E' andato in un'altra direzione, ci muoveremo di conseguenza. La Salernitana, messa in quarantena dall'Asl, non poteva muoversi nè con mezzi pubblici, nè privati e doveva rispettare le disposizioni. Il caso tra bianconeri e partenopei dello scorso anno è emblematico''. Dunque, non è ancora detta l'ultima parola.