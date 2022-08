Udinese-Salernitana / Le parole di Sandi Lovric “Lo 0-0 è ok…”

Si è concluso il secondo incontro di campionato per la società del Friuli Venezia Giulia. Una partita che si è conclusa sullo 0-0 finale ed ha dato ottimi spunti in vista del resto della competizione. Stiamo parlando di un Udinese che ha giocato un'ottima partita e messo in difficoltà la Salernitana, ma non è riuscita a vincere il match anche per via di un errore individuale (espulsione Nehuen Perez). Nel secondo tempo, nonostante la sofferenza, è riuscita a difendersi in maniera egregia e portare a casa un buon punto. Ecco come i giocatori hanno commentato l'incontro al termine delle velleità. Le parole del centrocampista Sandi Lovric.