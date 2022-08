Udinese-Salernitana / Le parole di Sottil: “Beto è importante per noi”

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita e si avvicina al secondo incontro di campionato. Quella odierna è una ghiotta occasione per iniziare a portare punti di un certo peso in classifica. Tutti non vedono l'ora di poter esultare per il primo successo in campionato, anche se non sarà molto facile da raggiungere. Dall'altra parte ci sarà una Salernitana con molta voglia di fare la differenza e smuovere anche lei il punteggio nella graduatoria. Intanto, in attesa del fischio d'inizio, non perdere le parole di Andrea Sottil che preannunciano un incontro molto interessante. Ecco la sua intervista integrale ai microfoni di DAZN.