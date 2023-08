Notizie Udinese – Verso la Salernitana: a centrocampo torna Samardzic

Il prossimo incontro di campionato (secondo di questa stagione) è oramai alle porte. La squadra di Andrea Sottil dopo l'avvio shock contro i bianconeri di Max Allegri, dovranno sicuramente invertire il loro ruolino di marcia. Adesso arriva una trasferta ostica in quel di Salerno contro il team allenato da Paulo Sousa. Vedremo se effettivamente il team riuscirà a mettere in difficoltà la società campana e soprattutto si porterà a casa tre punti fondamentali. Intanto nel mezzo torna un calciatore che ha sempre fatto la differenza: Lazar Samardzic. Il talento serbo salvo clamorosi colpi di scena è pronto per rimettere piede in campo dal primo minuto. La sua titolarità è proprio quello che manca nel centrocampo bianconero. La speranza è quella che le sue giocate possano portare ad ottenere successi importanti e non solo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Pereyra pronto per tornare bianconero <<<