Udinese – Salernitana / Le probabili formazioni: dentro i titolarissimi

La squadra bianconera si prepara all'ultimo scontro di campionato, dell'anno solare. Andiamo a vedere le probabili formazioni

La squadra bianconera ha iniziato a vincere ed adesso non vuole più fermarsi. Da quando è arrivato il nuovo tecnico, Gabriele Cioffi, il team ha avuto un vero e proprio reset. Le prestazioni sono totalmente cambiate e la squadra ha iniziato a macinare un gioco veramente interessante , fatto di pressing alto e tantissima corsa. Si attacca e si difende tutti assieme, una compattezza che diventa uno dei veri e propri punti di forza per il team bianconero. Ora c'è un altro incontro, quello con la Salernitana. Parliamo di una partita che non può essere sbagliata ed anzi il diktat è uno solo: vincere. Andiamo a vedere le probabili formazioni in vista dell'incontro di domani.

Il realtà l'Udinese ha poco da cambiare, per due motivazioni differenti. La prima, una squadra che non solo vince, ma convince non si può cambiare. Di conseguenza molto probabilmente dovrebbero scendere in campo i soliti undici che con il tempo stanno diventando dei veri e propri titolarissimi. Il secondo motivo è altrettanto significativo, al momento, non ci sono alternative. Il team bianconero, in alcuni ruoli è ridotto al lumicino e risulta quasi impossibile poter trovare una soluzione, almeno che non si operi sul mercato questo Gennaio. Servono giocatori in diversi ruoli, almeno un paio di colpi potrebbero essere estremamente necessari. Andiamo a vedere le possibili operazioni che potrebbe concludere la dirigenza. L'ultimo nome di mercato <<<