News Udinese – Era un ripiego, ora una certezza / Cioffi ha conquistato tutti

Il tecnico bianconero Gabriele Cioffi si è dato da fare ed in una sola settimana ha conquistato la fiducia di tutti. Ecco come

In pochissimo tempo è cambiato tutto, la squadra bianconera non riusciva più a trovare continuità e una compattezza di gruppo. I risultati erano, a dir poco, altalenanti e soprattutto la vittoria non arrivava da troppo tempo. Basti pensare che prima di sabato, l'ultimo successo in trasferta risaliva a Settembre. Poi due settimane fa c'è stata una decisione molto forte, viene mandato via Luca Gotti e sostituito con il suo vice, stiamo parlando di Gabriele Cioffi. Il mister toscano ha sin da subito le idee molto chiare, anche perché conosce perfettamente l'ambiente. Non a caso, non sbaglia mai le scelte e i risultati lo confermano. Andiamo a vedere come, l'ex calciatore, ha conquistato tutti.