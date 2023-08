Salerntiana-Udinese / Sottil in conferenza: “Mi aspetto un match di livello”

Il tecnico bianconero Sottil ha grande voglia di fare la differenza. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa prima della Salernitana

Il tecnico ha appena detto la sua in conferenza stampa. Andrea Sottil non vede l'ora di dimenticare il match di campionato contro la Vecchia Signora e rilanciare questa stagione che non è partita per il verso giusto. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le dichiarazioni del tecnico nato in quel di Torino:

"Della Vecchia Signora non ci interessa più niente, da oggi pensiamo solamente al match contro la Salernitana". Il commento sulla settimana: "Abbiamo analizzato tutto quello che non è andato per il verso giusto nel match di domenica. La settimana è stata affrontata con l'idea di tornare ad essere sin da subito protagonisti". Non sono mancate delle parole sui nuovi arrivati: "Ho visto i ragazzi desiderosi di mostrare il lavoro fatto, hanno capito cosa hanno sbagliato. I nuovi stanno capendo che in Serie A non puoi permetterti di perdere neanche un pallone". Sotttil ha specificato che la squadra non vede l'ora di riscattarsi. Il match contro la Salernitana potrebbe essere proprio perfetto per mostrare a tutti le qualità della squadra. Non si è parlato solamente della partita di domenica e soprattutto della settimana di lavoro, ma anche qualche commento sull'undici che scenderà in campo.

Ecco chi c'è e chi non ci sarà — "Voglio prendermi fino a domattina per schierare l'11 migliore". Al momento i dubbi sono davvero tanti, soprattutto dopo la partenza del centravanti Beto. Ecco infatti le dichiarazioni sulle nuove possibili prime punte titolari: "Lorenzo Lucca dà altre cose rispetto a Isaac Success, è una prima punta di struttura che sa attaccare lo spazio". Ad oggi sembra favorito il centravanti italiano a caccia del riscatto dopo una stagione in Olanda. Questa sicuramente sarà la sua grande occasione e vedremo se effettivamente avrà la possibilità di sfruttarla. In chiusura ha aggiunto che non ci sarà Masina, mentre rientrerà Domingos Quina.