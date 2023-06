Notizie Udinese – Il saluto del direttore Marino / Le sue dichiarazioni

Pierpaolo Marinonon sarà più il direttore dell'area tecnica dell'Udinese a partire da domani mattina. Questo è il suo ultimo giorno in bianconero e sicuramente sarà difficile sostituire una figura con la sua importanza e soprattutto con le sue qualità. Adesso non possiamo fare altro che riportare le sue dichiarazioni d'addio alla società del Friuli Venezia Giulia: "Lunedì sarà il mio ultimo giorno all’Udinese. Desidero ringraziare la famiglia Pozzo e l’ Udinese tutta per questi ultimi meravigliosi 4 anni. Il mio ringraziamento speciale è per la tifoseria friulana, mi ha commosso con la sua solidarietà e stima… felice anche per le manifestazioni ricevute camminando in città. Grazie Udine e grazie Friuli !! Sarò sempre con Voi !!". Parole semplici che non vogliono guastare i tanti ricordi positivi che si sono venuti a creare in queste ultime quattro stagioni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Le parole di Becao sanno di addio <<<