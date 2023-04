News Udinese – Sama o Lovric dal primo? / Ballottaggio a centrocampo

Il centrocampista tedesco o quello sloveno dal primo minuto. Il vero e proprio ballottaggio del giorno per il tecnico Andrea Sottil

Redazione

Si avvicina a grandi falcate la ripresa del campionato. Oggi scenderanno sul campo da gioco i primi team, ma solo tra qualche ora toccherà all'Udinese. Il match è in programma domani pomeriggio alle ore 12 e 30 contro un Bologna che ha grande voglia di sorprendere. Sarà un incontro tosto in cui tutte e due le società faranno il possibile per portare a casa i tre punti finali. Ad oggi la situazione è sicuramente una delle più complesse, sono tanti i ballottaggi in campo viste le possibili assenze ed anche quelle sicure per via delle squalifiche. Tiene banco un super ballottaggio per il possibile centrocampista titolare, da una parte abbiamo il serbo Lazar Samardzic e dall'altra lo sloveno Sandi Lovric.

Il prossimo incontro di campionato non sarà assolutamente semplice e senza un mediano come Walace che aiuta tantissimo in fase difensiva, c'è mister Sottil che si sta scervellando per trovare delle possibili soluzioni. Ad oggi dovrebbe andare a posto del calciatore ex Amburgo il tedesco di origini turche Tolgay Arslan. Una scelta coraggiosa, ma comunque la più scontata visto che il sostituto naturale di Walace (Mato Jajalo) è partito direzione Venezia lo scorso gennaio. Adesso andiamo a vedere chi affiancherà Arslan e capitan Roberto Pereyra nel mezzo del campo.

Il possibile titolare — Ad un giorno dal fischio d'inizio sembra essere favorito il calciatore sloveno Sandi Lovric. Serve sicuramente una squadra compatta e forse Samardzic sarà della partita solamente a gara in corso. Un peccato, perché Sottil non potrà schierare l'undici titolare che ha messo in grande difficoltà i rossoneri campioni d'Italia solo due settimane fa.