Notizie Udinese – Samardzic cerca più spazio / Titolare contro il Bologna?

Il team continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Lazar Samardzic cerca di tornare titolare il prima possibile

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il tecnico Andrea Sottil sta preparando la squadra alle prossime partite e soprattutto alla ricerca di una vittoria che manca oramai da troppo tempo. L'obiettivo in vista dell'incontro con il Bologna è uno solo: vincere. Per farlo serviranno tutti i campioni che la squadra può schierare sul campo da gioco e dopo il recupero fondamentale di Gerard Deulofeuc'è un'altra piccola situazione da risolvere. Stiamo parlando di un centrocampista che ha incantato tutti gli addetti ai lavori del nostro campionato ed ora cerca un posto da titolare in vista dei prossimi match.

Il protagonista (come si può evincere dal titolo) è Lazar Samardzic. In queste prime due partite non ha trovato molto spazio, nonostante con il suo ingresso il gioco della squadra sia addirittura migliorato. Al momento, però, su le quattro mezz'ali a disposizione di Sottil tre sono già partite dal primo minuto e solo il tedesco di origini serbe si trova ancora in panchina. Contro il Bologna potrebbe arrivare finalmente la sua chance dai primi minuti. Si parla di una situazione molto importante e soprattutto di una scelta quasi obbligatoria visto che il giocatore non ha grande intenzione di passare il resto dell'annata a fare dentro e fuori dalla panchina.

Possibili nuovi scenari — Se non venisse dato spazio a questo piccolo campioncino si potrebbero aprire dei nuovi scenari. Il giocatore sappiamo che piace a tutte le grandi del nostro calcio ed alcune si sono già mosse per potersi assicurare questo astro nascente. Al momento, però, la situazione è molto chiara e di conseguenza l'Udinese non ha nessuna intenzione di vendere un giocatore con queste capacità e questa forza sul campo. Non perdiamo altro tempo e cambiamo discorso. Ecco tutto quello che devi sapere in vista del prossimo incontro. Gli indisponibili di Thiago Motta <<<