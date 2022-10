News Udinese – Samardzic convince tutti: focus sul migliore in campo

Il team bianconero si sveglia questa mattina in maniera unica, visto che mai prima d'ora era riuscita in una partenza di questo tipo. Siamo a sei vittorie di fila che è un vero e proprio record unico, nemmeno l'Udinese di Guidolin era mai riuscito a raggiungere questi numeri. Ieri è arrivata l'ennesima vittoria nei minuti finali che tanto fa felici tutti i tifosi bianconeri. I gol di Beto e Jaka Bijol , però, hanno un minimo comun denominatore e stiamo parlando di un giocatore davvero sontuoso: Lazar Samardzic. Ecco il focus sulla sua prestazione: senza ombra di dubbio il migliore sul campo da gioco.

Se fino all'anno scorso ci siamo dovuti accontentare di qualche ottima giocata, adesso, Lazar Samardzic è pronto per prendersi tutto. A soli vent'anni gioca la palla con un tocco sopraffino e rende semplici anche le giocate più difficili. Con lui sul campo da gioco, la società bianconera sa come fare la differenza e soprattutto riesce a far girare la palla in maniera armoniosa. La prima giocata che va osservata con la lente d'ingrandimento è il passaggio per l'assist sul primo gol, stiamo parlando di una vera e propria magia. Tocco rapido con il piede destro e pallonetto di sinistro che mette lo spagnolo Deulofeu in porta scavalcando tutta la difesa scaligera. Un tipo di giocata che si vede solo dai grandi campioni.