Notizie Udinese – Samardzic: ”Ecco perchè ho scelto i bianconeri”

Lazar Samardzic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di t-online.de per raccontare la sua carriera: le dichiarazioni

Finalmente ci siamo. Tra poche ore l'Udinese scenderà in campo per affrontare il Napoli capolista. Sarà un match difficilissimo, ma i bianconeri vogliono fare l'impresa. Servirà l'aiuto di tutti, anche di chi entrerà a gara in corso, come probabilmente Lazar Samardzic. Il tedesco sta vivendo un momento d'oro. Il suo gol di domenica scorsa ha regalato ai friulani tre punti pesantissimi. Adesso vuole continuare a stupire. Nel frattempo, l'ex Lipsia ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di t-online.de per raccontare la sua carriera e di conseguenza il suo approdo ad Udine. Ecco le dichiarazioni principali.

Ambientamento

Samardzic ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere l'Udinese. ''Con Nagelsmann al Lipsia mi trovavo molto bene. Poi è cambiato l'allenatore. Jesse Marsch mi disse che il mio ruolo era già occupato e che forse non avrei avuto molto spazio. Quindi ho deciso di andare via per giocare di più. In Bundesliga ho preferito non restarci. E’ arrivata l'Udinese che ha contattato i miei agenti e mi ha offerto una proposta convincente. Sia Arslan che due giocatori balcanici mi hanno aiutato molto nell'ambientamento'' - prosegue il tedesco - ''All'inizio non è stato facile perchè sono arrivato in un paese nuovo con una lingua nuova, ma mi sono ambientato velocemente ed ora vivo da solo nel mio appartamento. Sono contento di essere approdato in Serie A, è il miglior campionato al mondo. Ma non finisce qui

Obiettivi

Il tedesco ha parlato degli obiettivi che vuole raggiungere, ma non solo. ''L'Udinese ha lanciato grandi campioni come De Paul, Zielinski e Pereyra. La dirigenza mi ha detto che posso essere il loro erede. Questo mi ha dato una spinta in più. Devo soprattutto lavorare su me stesso fisicamente, per migliorare un po'. Il mio obiettivo è quello di diventare un titolare. In futuro, poi, mi piacerebbe giocare in Champions League e partecipare agli Europei ed al Mondiale. Ho fiducia in me stesso''.