Spezia – Udinese / Samardzic stupisce tutti! Un talento da ammirare

Il focus del giorno dopo sul MVP del match, stiamo parlando di Lazar Samardzic. Un talento unico e in grado di fare cose straordinarie

Siamo a sette punti dopo tre incontri di campionato, un bottino che nemmeno i fans più sfegatati si potevano aspettare. La squadra bianconera ha intenzione di continuare a deliziare i suoi tifosi , con altre vittorie e prove sempre più complete. Al momento il team è già con la testa al prossimo impegno e nel frattempo si gode il talento tedesco Lazar Samardzic, MVP nella giornata di ieri. Andiamo a fare un focus per scoprire nei dettagli i pregi del talento classe 2002, che è arrivato in estate dal R.B. Lipsia. Il predestinato ha sorpreso tutti .

Ieri, il trequartista è riuscito a coronare un sogno . Esiste un esordio migliore di quello che ha vissuto lui? Entrato al 81esimo, viste le condizioni non ancora al top di Deulofeu. Lazar si carica subito la squadra sulle spalle ed inizia, senza problemi a farsi vedere dai compagni e far girare la palla con personalità, fino al minuto 89, quello della svolta. Soppy difende un pallone sulla bandierina e guadagna una rimessa laterale. La palla finisce sul limite dell'area di rigore, dove Samardzic si fa trovare pronto, con una doppia finta manda al bar la difesa bianconera e conclude a rete . Un gol sensazionale, che fa capire a tutti di che tipo di giocatore stiamo parlando. Ora la patata bollente passa a Gotti ...

Ora il mister italiano come farà a tenere in panchina un talento come questo? Si inizierà a creare sempre più concorrenza fra i reparti. Sperando possa portare a benefici, dato che di solito il battagliare per il posto da titolare, motiva sempre di più i giocatori a dare il meglio. Ora godiamoci il predestinato, perché un giocatore di questo tipo la società l'ha appena lasciato partire, ma tra le fila del team c'è già un sostituto perfetto. Scopri assieme a noi le pagelle del match di ieri pomeriggio <<<