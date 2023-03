Udinese – Samardzic torna titolare? / Le mezz’ali che giocheranno sabato

Il centrocampista serbo ha intenzione di tornare ad essere protagonista. Ecco le possibili scelte di mister Sottil in vista del prossimo match

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di un team che ha molta voglia di tornare a vincere, visto che l'ultimo successo è arrivato solo a gennai o contro la Sampdoria ultima in classifica. Bisogna continuare a percorrere la strada intrapresa in quel di Bergamo, visto che la squadra ha giocato un'ottima partita di sacrificio e soprattutto ha prestato grandissima attenzione ai possibili errori difensivi. In vista del match contro l'Empoli, però, potrebbe esserci anche qualche cambio in più. Ecco le possibili scelte del tecnico in vista di una partita che si vuole vincere a tutti i costi.

In questo articolo si tratterà principalmente del centrocampo. La squadra inizia ad avere una sua identità, ma le scelte per il tecnico (nonostante la cessione di Jean Victor Makengo) sono molteplici e bisogna trovare una quadra. In vista del prossimo incontro potrebbe tornare dal primo minuto un calciatore importante come il serbo Lazar Samardzic. Negli ultimi incontri si è accontentato di un ruolo da comprimario e degli ultimi spezzoni di incontro, ma con il passare del tempo potrebbe tornare a prendersi la titolarità perduta. Non solo lui in lizza per una maglia da titolare, ma anche altri tre giocatori fanno parte di un vero e proprio ballottaggio.

Le scelte di Sottil — Tra Lovric, Arslan, Samardzic e Pereyra c'è sicuramente parecchia carne al fuoco. Contro l'Empoli potrebbe partire dal primo minuto Lazar e al suo fianco l'esperienza di Arslan, con un Pereyra più vicino all'unica punta: Beto. Non va esclusa, però, l'ipotesi che potrebbe portare all'ennesima presenza dal primo minuto di Lovric, che sta giocando un buon campionato e al suo fianco si potrebbe abbassare Pereyra per lasciare spazio ad uno tra Success e Thauvin.