News Udinese – Samardzic torna ad allenarsi, ma a parte / Le ultime

L'Udinese sta riaccogliendo la sua gemma più preziosa. Lazar Samardzic è tornato ad allenarsi in bianconero, ma a parte in queste ore. La squadra sta cercando in tutti i modi di risolvere la situazione con il classe 2002 anche se al momento non sarà facile trovare un accordo di massima con tutte le parti in causa. Vedremo se la famiglia Pozzo continuerà a tenere il giocatore fuori rosa per il torto fatto nel corso della trattativa con i neroazzurri oppure lo reintegrerà per un'altra stagione intera. Sicuramente perdere un anno costerebbe tanto a Samardzic, ma anche alla squadra del Friuli visto che perderebbe quello che è senza ombra di dubbio il miglior centrocampista di tutto il lotto. Le prossime ore saranno cruciali, vedremo come andrà a finire questa faccenda.