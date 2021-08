Notizie Udinese – Samir e Deulofeu in coro: ”Non molliamo mai”

Al termine del bellissimo pareggio contro i piemontesi, Samir e Deulofeu sono intervenuti ai microfoni di Udinese Tv

Inizia con un emozionante pareggio il campionato dell' Udinese . I ragazzi di Gotti , nonostante il doppio svantaggio, non hanno mai mollato e alla fine hanno riportato il match in parità grazie al gol di Deulofeu. Sia lo spagnolo che Samir, al termine del match, sono intervenuti ai microfoni di Udinese Tv. Queste le loro dichiarazioni.

Samir ha analizzato la gara. ''Siamo contenti di questo inizio. Il nostro pensiero era portare punti a casa. Volevamo la vittoria, non ci siamo riusciti ma un punto va bene. La nostra stagione è iniziata oggi. Loro ci hanno messo in difficoltà, nell'intervallo il mister ci ha dato indicazioni e nel secondo tempo si è vista un'altra Udinese. Non molliamo mai. Qualche anno fa si poteva pensare che la partita fosse già finita, invece adesso l'Udinese è cambiata, tutti onorano la maglia che indossano. Le partenze di Musso e De Paul sono pesantissime perchè stiamo parlando di due giocatori importanti che hanno fatto la storia del club. Sono stati compagni fondamentali per la nostra crescita, ma adesso è arrivato il momento di cambiare pagina. Avere il pubblico è sempre una spinta in più, per noi è importante avere i tifosi che ci caricano. Difesa a tre? Io e Nuytinck giochiamo da qualche anno insieme, Becao è arrivato dopo ma si è adattato bene, adesso dobbiamo continuare a lavorare''.