Sampdoria a caccia di quota 52: l’analisi sui doriani di Ranieri

Domenica alle 15 andrà in scena Udinese-Sampdoria, gara valida per la giornata numero trentasette del campionato di serie A

Domenica alle 15 andrà in scena Udinese-Sampdoria, gara valida per la giornata numero trentasette del campionato di serie A, la penultima giornata. Sarà una partita tra due squadre totalmente tranquille, che non devono più nulla chiedere al loro campionato. Non ditelo a Gottie Ranieri però. Per il primo l'obiettivo dichiarato è cercare di arrivare tra le prime dieci, per il secondo, che attualmente è nono, vuole bissare i 26 punti ottenuti nel girone d'andata e dunque chiudere a quota 52. E' questa la richiesta dell'ex tecnico della Roma, a più riprese al proprio gruppo. Dunque sicuramente non possiamo parlare di gara di fine stagione e con nessuna pretesa, almeno a sentire i due allenatori. Di sicuro per arrivare a quella quota la Samp dovrà vincere entrambe le gare restanti, mentre l'Udinese per finire decima dovrà fare altrettanto, cercando di sorpassare il Verona attualmente decimo. Sono sei i punti che dividono le due squadre con i doriani a quota 46 e i friulani a 40.