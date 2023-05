Udinese-Sampdoria / Le formazioni ufficiali: chance per Thauvin dal primo

L'Udinese oggi è attesa dall'esame della verità. Il match sarà contro un team rognoso come la Sampdoria che in caso di sconfitta potrebbe definitivamente abbandonare la Serie A. La vittoria, invece, serve disperatamente alla squadra di Andrea Sottil che vorrebbe conquistare l'ottavo posto momentaneo. Con la situazione che riguarda i bianconeri di Torino ancora in serio dubbio, la posizione nelle prime otto potrebbe garantire una competizione europea. Non perdiamo altro tempo ed entriamo subito nel match. Ecco le scelte dei due tecnici Andrea Sottil e Dejan Stankovic per questa sfida che vale una stagione intera. Le formazioni ufficiali di Udinese e Sampdoria.

Formazioni stravolte

Sia da una parte che dall'altra sono davvero tante le sorprese. La squadra di Andrea Sottil schiererà diversi giocatori che fino ad oggi non hanno trovato molto spazio. Proprio quella odierna sarà una ghiotta occasione per mettersi in mostra e dire la loro. Il primo a tornare dal primo minuto è Adam Masina che nel corso di questa sfortunata annata si è dovuto troppo spesso far da parte. Adesso finalmente ci sarà la sua occasione per tornare a imporsi in difesa. Grandissima chance anche per Marvin Zeegelaar che partirà a favore di un acciaccato Destiny Udogie. In attacco, però, arrivano le grandi sorprese. Dal primo minuto chance per Florian Thauvin che fino ad oggi non è mai riuscito a mettersi in mostra. Ecco finalmente la sua opportunità. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Offerta da parte di una big per Beto: le ultime <<<