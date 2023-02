Udinese – San Siro sarà una bolgia / Ecco quanti spettatori ci saranno

I neroazzurri non possono più sbagliare e dopo il pareggio contro la Sampdoria di lunedì scorso, si giocano una buona parte della stagione proprio tra le mura amiche contro i friulani. Non sarà un match semplice per gli uomini di Andrea Sottilche non potranno nemmeno pensare di commettere un errore se vogliono sognare un risultato positivo in quel di San Siro. Proprio lo stadio, sappiamo che è il più importante in Italia e senza ombra di dubbio condizione anche le prestazioni dei giocatori che scendono su questo campo leggendario. Oltre alla cornice già di per se d'effetto, non dobbiamo dimenticare che a supportare la beneamata ci saranno anche un numero di spettatori non indifferente. Ecco di quante persone stiamo parlando.