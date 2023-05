Notizie Udinese – Sandi Lovric: “Il nostro obiettivo è l’ottavo posto”

Il centrocampista bianconero Sandi Lovric ha detto la sua riguardo questo ultimo incontro di campionato e soprattutto ha fatto il punto sulla stagione singolare e di squadra. Il calciatore è intervenuto nel corso della trasmissione Udinese Tonight. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere tutte le dichiarazioni del calciatore che si sta mettendo in mostra a suon di inserimenti vincenti e grandi prestazioni di sacrificio. Ecco le dichiarazioni del centrocampista sloveno.

"Conosciamo la situazione che sta vivendo il nostro avversario, ma questo per noi non cambia nulla. Il nostro obiettivo resta vincere e non importa il risultato della Lazio che gioca prima. Vogliamo dare il tutto per tutto giocando davanti ai nostri tifosi". Il centrocampista è stato subito molto chiaro ed ha voluto caricare profondamente tutto il pubblico bianconero in vista del prossimo match di campionato. Si parla di una sfida molto complicata ed anzi di un match quasi impossibile contro una squadra che ha distrutto tutto il campionato. Andiamo a vedere anche l'obiettivo che Lovric si è fissato assieme alla squadra.