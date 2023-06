Udinese – Saponara e Lucca, si lavora ad un team Made In Italy / La giornata

L'Udinese sta lavorando intensamente per allestire un grande team in vista della prossima stagione. In queste ore si sta lavorando a due grandi colpi in fase offensiva. Il primo è senza ombra di dubbio il possibile sostituto del partente Beto. L'attaccante scelto dalla dirigenza è Lorenzo Lucca . La trattativa è già in fase avanzata visto che si parla di un prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro. Una cifra non troppo elevata se pensiamo a tutte le aspettative che c'erano sulle spalle di Lucca fino a qualche mese fa.

Non si parla solo del nuovo bomber, visto che se dovesse partire il francese Florian Thauvin. La dirigenza ha già trovato il suo possibile sostituto. Si parla di Riccardo Saponara. Il calciatore ex Fiorentina ha giocato una stagione ad alto livello ed ora dovrebbe arrivare l'ennesima chance all'interno del nostro campionato. L'Udinese per aggiudicarselo dovrà battagliare contro altri team come il Bologna di Thiago Motta. Un bel duello, ma che in caso di addio della seconda punta francese potrebbe diventare più facile del previsto.