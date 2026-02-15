mondoudinese udinese news udinese Udinese-Sassuolo | Le formazioni ufficiali: Runjaic sceglie l’attacco

udinese

Udinese-Sassuolo | Le formazioni ufficiali: Runjaic sceglie l’attacco

Udinese-Sassuolo | Le formazioni ufficiali: Runjaic sceglie l’attacco - immagine 1
La partita tra i bianconeri di Udine e i neroverdi di Sassuolo è alle porte. Non perdiamo un secondo ed andiamo con le formazioni ufficiali
Lorenzo Focolari Redattore 

La partita tra i bianconeri di Udine e i neroverdi di Sassuolo è alle porte. Una sfida decisamente importante per le due squadre che stanno cercando di rivitalizzare una stagione che le vede entrare nel limbo della classifica della Serie A. Non perdiamo un secondo ed andiamo con le formazioni ufficiali.

Udinese (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Bayo. All: Kosta Runjaic

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso 

Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Nuova freccia sulla fascia? Colpo a costo 0 <<< 

 

Leggi anche
LIVE Udinese-Sassuolo | Il match in diretta minuto per minuto
Udinese-Sassuolo | Le scelte di Runjaic e Grosso: le probabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA