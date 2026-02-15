Udinese-Sassuolo | Le formazioni ufficiali: Runjaic sceglie l’attacco

La partita tra i bianconeri di Udine e i neroverdi di Sassuolo è alle porte. Una sfida decisamente importante per le due squadre che stanno cercando di rivitalizzare una stagione che le vede entrare nel limbo della classifica della Serie A. Non perdiamo un secondo ed andiamo con le formazioni ufficiali.
Udinese (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Bayo. All: Kosta Runjaic
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
