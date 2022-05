Sassuolo – Udinese / Le interviste, Pussetto: “Oggi voglio segnare”

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Quello di oggi è un ottimo banco di prova ecco le interviste prepartita

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita abbastanza complicata che deciderà moltissimo in vista di queste ultime giornate. La squadra che se la dovrà vedere con questo Udinese in formissima è il Sassuolo che dopo aver meravigliato tutti all'inizio del campionato, sta vivendo un vero e proprio momento di down fisico. Ad avvalorare il momento no che stanno passando gli uomini di Alessio Dionisi possiamo trovare lo scontro di settimana scorsa contro il Napoli che si è concluso con un tremendo 6-1 in favore della società campana. Intanto l'incontro è alle porte e le due squadre si stanno iniziando a preparare sul terreno di gioco. Prima del match ha detto la sua il bomber bianconero Pussetto. Ecco le sue dichiarazioni nel prepartita.