Un match avvincente tra due squadre che hanno grande voglia di fare la differenza nella massima serie del calcio italiano e ritagliarsi un posto da protagonista. Udinese-Sassuolo è alle porte, non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni fatte nel prepartita da un perno della società e della squadra come Jesper Karlstrom.
Udinese-Sassuolo | Nel prepartita parla Karlstrom: “Vogliamo fare bene”
”In settimana abbiamo parlato di questa partita e ci siamo allenati bene. Siamo qua per fare una grande partita, dobbiamo migliorare qualcosa rispetto la prova con il Lecce. Il Sassuolo ha tanti calciatori di qualità ”.
