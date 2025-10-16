News Udinese – Sava lascia il testimone ad Okoye: il ritorno

La squalifica di Okoye è ormai acqua passata e il portiere bianconero è pronto per tornare tra i pali per il match contro la Cremonese

Lorenzo Focolari Redattore 16 ottobre - 10:14

L'ultima volta che Okoye ha giocato ufficialmente per l'Udinese è stato il 25 maggio durante la partita Udinese-Fiorentina, in cui ha subito tre gol. Tornerà a essere titolare a Cremona nel posticipo di lunedì 20 ottobre, cinque mesi dopo quell'evento.

La Gazzetta dello sport sottolinea che finora è stato rimpiazzato dal portiere romeno Razvan Sava, il quale, però, non ha colto l'opportunità dimostrando molte incertezze.

L'Udinese, che nelle prime sei partite ha registrato un solo clean sheet, ovvero la vittoria a Pisa per 0-1, deve ritrovare la sua solidità e sicurezza. Okoye può dare una mano, anche se ha bisogno di migliorare nelle situazioni difficili e sui calci da fermo.