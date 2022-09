Notizie Udinese – Scaloni vede bianconero: un convocato con l’Argentina

L'Udinese sta sorprendendo tutti in questo inizio di campionato. Motivo per cui molti addetti ai lavori stanno individuando in giro i giocatori bianconeri. Per il momento il loro campionato è stato di altissimo livello e tutti stanno performando anche sopra le proprie aspettative. Nelle prossime ore, però, arriverà un altro test molto importante siccome la squadra se la dovrà vedere con l'Inter di Simone Inzaghi. Dopo la roboante vittoria contro la Roma i bianconeri non hanno più paura di nessuno, ma i neroazzurri sappiamo che anche nei momenti di difficoltà possono fare molto male. Nel frattempo, però, il mister dell'Argentina Lionel Scaloni ha emesso le convocazioni perle prossime amichevoli in preparazione al mondiale. Tra tutti i giocatori chiamati in causa c'è anche un bianconero ed anche uno che ha giocato per moltissimo tempo con la casacca delle zebrette.