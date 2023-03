News Udinese – Scatta la bocciatura? / Thauvin non riesce a incidere

L'attaccante francese è il vero e proprio punto di domanda per questa squadra. Da quando è arrivato non è mai riuscito ad incidere

Il francese Florian Thauvin è il vero e proprio punto di domanda di questo team. Da quando è arrivato gli è stato dato diverso tempo per ambientarsi ad un nuovo calcio, ma dopo un mese e mezzo dal suo arrivo sembra che non si riesca a fare un passo in avanti. Al momento non è quasi mai arrivata una chance dal primo minuto tranne che per l'incontro a San Siro contro i neroazzurri in cui ha fatto davvero troppa fatica. Dopo il crescendo di minuti giocati nel corso dei primi match con la maglia bianconera, ora sembra fare dei decisi passi all'indietro e lo scarso minutaggio di sabato pomeriggio è l'ennesima prova. Adesso non può fare altro che nascere un nuovo quesito: Florian Thauvin è pronto per l'Udinese o scatta la bocciatura?

Difficile dare una risposta, visto che comunque in un solo mese e mezzo è complicato incidere in maniera decisa. Solo che ci si aspettava indubbiamente qualcosa di più dal calciatore francese che nonostante i tanti tentativi è ancora un punto interrogativo per la squadra del Friuli Venezia Giulia. Sabato sera contro i rossoneri di Stefano Pioli partirà (salvo clamorosi colpi di scena) ancora dalla panchina ed al suo posto ci sarà Isaac Success. Poi due settimane di pausa che per Florian saranno fondamentali per entrare nelle grazie di mister Sottil e soprattutto per poter affrontare un buon finale di stagione.

L'obiettivo parziale — Sempre importante darsi qualche obiettivo e un buon traguardo per il calciatore francese è quello di mettere in cascina parecchi minuti prima di dedicarsi completamente alla preparazione in vista delle prossima annata (in cui ci si aspetta un ruolo da assoluto protagonista).