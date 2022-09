Udinese-Inter / Scatta l’emergenza: un centrocampista verso il forfait

Il primo team del Friuli Venezia Giulia continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Tra solo qualche ora si scenderà in campo per fare la differenza e mettere in difficoltà tutti i componenti della squadra avversaria. Quella di oggi è una partita non adatta ai deboli di cuore, visto che la società avversaria è pronta per mettere in campo tutto pur di portare a casa i tre punti in palio. L'Inter non si può permettere più passi falsi, ma allo stesso tempo l'Udinese sogna una classifica incredibile. Il primato non è lontano ed al momento tutto sembra essere possibile. Non perdere gli ultimi dettagli sulla società di Simone Inzaghi, visto che nelle ultime ore un centrocampista rischia di alzare bandiera bianca.