Sassuolo – Udinese / Scelto l’arbitro per il match: i precedenti

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. La sezione degli arbitri ha deciso il direttore di gara per il match

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita non semplice e che non andrà sottovalutata da ogni punto di vista. Questo è l'ultimo treno che passa e che permette di agguantare la parte sinistra della classifica. Stiamo parlando di una posizione che manca da diverso tempo ai tifosi friulani e che vorrebbero conquistarla fino alla fine. Al momento dista quattro punti, ma lo scontro diretto di questo sabato (in caso di vittoria) permetterebbe di scalare l'ennesima posizione dallo scorso Febbraio. Intanto nelle ultime ore è stato selezionato il direttore di gara che seguirà da vicino il prossimo incontro di campionato. Ecco di chi stiamo parlando.

L'arbitro del match

Il giudice selezionato per gestire al meglio l'incontro tra l'undicesima e la dodicesima del nostro campionato è: Matteo Marcenaro. I suoi assistenti di linea saranno Mondin e Massara. Il quarto uomo prescelto per questo incontro è Campli ed al Var ci saranno Di Martino e Irrati come suo assistente. Per quanto riguarda l'arbitro in questione questo è il suo terzo match nella massima serie del calcio italiano. Andiamo a vedere se ci sono precedenti con le due società che si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

I precedenti

Il primo incontro di Serie A diretto da Matteo Marcenaro è stato lo scorso novembre e stiamo parlando della partita tra Hellas Verona e Genoa conclusa sullo 0-0. Da quel momento in poi il direttore di gara è stato chiamato per un solo altro match della massima serie. Di conseguenza (al momento) non ha mai arbitrato né il Sassuolo né l'Udinese. Questa sarà una prima volta per tutte e due le società coinvolte.