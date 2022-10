Udinese – Scelto il direttore di gara per il prossimo incontro

Il team bianconero continua a lavorare verso il prossimo incontro di campionato. Proprio oggi è stato scelto il direttore di gara

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La squadra si gode il buonissimo momento di forma che ha portato otto risultati utili consecutivi oltre che sei vittorie in fila (record storico per la società friulana). Il test che arriverà tra qualche giorno è ancora più importanti di quello di domenica scorso, visto che si incontrerà un team in formissima che arriva da ben tre 4-0 di fila: i biancocelesti di Maurizio Sarri. Si spera che all'Olimpico possa uscire ancora un match pieno di emozioni proprio come quello delle stagione precedente terminato 4-4. Intanto nelle ultime ore è stato deciso il direttore di gara per questo match.

Il fischietto selezionato dalla Lega per quello che è uno degli incontri più importanti della decima giornata di campionato è Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti che saranno al suo fianco sono Di Iorio e Imperiale. Come quarto uomo è stato selezionato Marinelli, mentre al Var ci sarà Iratti ed il suo assistente Muto. Adesso non perdere tutti i precedenti che l'Udinese e il team della capitale hanno avuto con l'arbitro della sezione lombarda. Un direttore di gara che è entrato nel mondo dei grandi da poco tempo, ma ha già avuto modo di conoscere le due squadre.

Tutti i precedenti

Non bisogna scavare molto a ritroso per trovare l'unico match dei bianconeri arbitrato da Colombo. Stiamo parlando di Hellas Verona - Udinese della scorsa stagione. Un 4-0 finale che è stato il punto da cui la rimonta del team di Gabriele Cioffi è partita. Anche la squadra di Lotito ha un solo precedente con questo arbitro, sempre contro il Verona e terminato in un rocambolesco pareggio per 3-3.