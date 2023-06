Notizie Udinese – Scelto il gol dell’anno: ecco il vincitore finale

Annunciato il vincitore del premio per il miglior gol di questa stagione. Una sfida a suon di prodezze è stata istituita dall'account ufficiale della squadra friulana. Basta ricordare le tante giocate che ci hanno regalato i campioni che vestono la maglia dell'Udinese. Non dimentichiamo gol straordinari come quello di Lazar Samardzic contro il Napoli o sempre quello del serbo di mezzo esterno contro la Cremonese. Dall'altra parte, però, in finale c'era un calciatore che delle prodezze fa uno dei capi saldi del suo calcio: Gerard Deulofeu. Una sfida clamorosa e che ha messo i tifosi al centro dell'attenzione. Ecco quale è stata la decisione dei fans sul gol più bello dell'annata appena conclusa.