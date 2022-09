Udinese | Senti Sconcerti: “I friulani sono una squadra seria”

I bianconeri stanno entusiasmando il panorama calcistico nazionale a suon di ottime prestazioni e risultati. La banda di Sottil ha inanellato una serie di vittorie che l'ha portata nell'ultimo mese a ridosso del primo posto in classifica, a -1 da Milan, Napoli e Atalanta. Ritmo da big quello sostenuto dai bianconeri che negli ultimi quattro incontri hanno siglato 10 gol e concessi solo 2 . Numeri da capogiro che se confermati potrebbero portare i tifosi friulani a sognare molto di più che una salvezza tranquilla.

Il merito va sicuramente dato al tecnico, ma non va scordato il lavoro della società, riuscita nell'impresa di mantenere una rosa importante , capace di fare già lo scorso anno un girone di ritorno da favola. Adesso l'arduo compito di confermare gara dopo gara le buone prestazioni viste fino ad ora, con l'Udinese che potrà contare sempre meno dell'effetto sorpresa. Di questo super avvio ha parlato anche Mario Sconcerti.

Il noto giornalista sportivo, intervistato dai microfoni di TMW, ha parlato del momento della squadra di Sottil e del centrocampo, a parer suo, tra i più completi del nostro campionato: "L'Udinese ha 4 centrocampisti che tirano e trovano la porta, nessuno ce ne ha così in Serie A. E questo vuol dire tanto. Hai tanti giocatori che ti possono trovare il gol in ogni momento. E' un vantaggio importante. E' una squadra seria. L'Udinese di Sottil gioca un calcio universale e interessante". Complimenti che non fanno altro che appurare il lavoro fantastico di giocatori e staff. Ora tocca ai nerazzurri di Simone Inzaghi, test altrettanto significativo.