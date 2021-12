Notizie Udinese – Alla scoperta di Paco Jemez / Il favorito per la panchina

La società bianconera ha deciso di esonerare il tecnico Luca Gotti. Andiamo, ora, a vedere i segreti del papabile nuovo mister

Ieri sera è arrivata una decisione che ha segnato la fine di un'avventura che durava da oramai due anni e mezzo. Il tecnico bianconero Luca Gotti è stato esonerato dal patron Giampaolo Pozzo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta dello scorso lunedì contro l'Empoli guidato da Aurelio Andreazzoli. In campo abbiamo visto una squadra sconnessa e che commetteva degli errori, a dir poco, banali. Ora bisogna trovare una nuova unità e ripartire tutti insieme per cercare di rialzare la società. Intanto sembra esserci un mister favorito su tutti, andiamo a vedere il suo passato e le sue idee di gioco .

Dopo il ritiro, come giocatore, avvenuto nel lontano 2006, il tecnico ha aspettato solo una stagione prima di incominciare ad allenare. La sua prima esperienza è stata sulla panchina del Cordoba, dove ha collezionato trentuno partite e una media punti di 1,16. Da quel momento la sua carriera è stata un crescendo, fino ad arrivare al Rayo Vallecano (Squadra per cui ha giocato anche nella sua carriera da calciatore). La sua storia con la società spagnola è durata per diverse stagioni, ben 164 match assieme, prima del divorzio e una media punti di 1,18. Inoltre il tecnico conosce bene il presidente del club bianconero, Giampaolo Pozzo, dato che nel 2016 ha avuto una breve esperienza con il Granada. Ora vediamo con quale modulo, solitamente, scende in campo.