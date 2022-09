News Udinese | Il segreto è nei cambi: un terzo dei gol arriva da lì

Numeri importanti quelli registrati dalla compagine friulana che ha ottenuto sempre il massimo da chi è entrato in campo. Per esempio, il centrocampo sta dando un grosso contributo alla fase realizzativa bianconera, soprattutto grazie a Lazar Samardzic, capace di mettere a segno già due gol in questa in stagione (1 da subentrato, quello decisivo contro il Sassuolo). Un' altro giocatore dal rendimento importante è sicuramente Lovric, centrocampista arrivato in estate dal Lugano. Lo sloveno ha firmato la rete del 4-0 contro i giallorossi proprio entrando a partita in corso. Infine, quello che ne ha realizzati di più dalla panchina, è Beto, con 3 reti all'attivo da subentrato. L'attaccante portoghese sta vivendo bene il dualismo con Success, riuscendo a essere decisivo anche quando non parte titolare. Il merito di tutto questo va però dato all'allenatore, capace di dirigere un'orchestra fino a questo momento impeccabile. Cambiando rapidamente discorso, Il mister ha voluto presentare al meglio questo inizio di stagione in un'intervista. Ecco le parole integrali <<<