News Udinese – Vivaldo Semedo: “Il mio obiettivo? Esordire in Serie A”

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdere tutte le parole del primavera Vivaldo Semedo

Redazione

Il team allenato da Andrea Sottil si sta impegnando duramente in vista dei prossimi incontri di campionato che saranno tutt'altro che semplici. Si esordisce il quattro di gennaio e la squadra non è ancora al completo, bisogna cercare in tutti i modi una soluzione e iniziare a pensare ai sostituti di Gerard Deulofeu che ad oggi non ha ancora ripreso ad allenarsi. Notizie positive arrivano, invece, al centro della difesa visto che un calciatore importante come Rodrigo Becao è tornato a calcare il campo da gioco assieme ai suoi compagni. Nel frattempo ieri sera ha detto la sua uno dei nuovi acquisti bianconeri, stiamo parlando di Vivaldo Semedo. Ecco le sue parole sull'approdo in Friuli Venezia Giulia.

"Qui all’Udinese ho il piacere di allenarmi con la prima squadra, mentre in Portogallo mi allenavo con i miei coetanei". Come descritto in questo passaggio, molto probabilmente, il desiderio del bomber portoghese è proprio quello di bruciare le tappe e poter diventare sin da subito un punto di riferimento per la società bianconera. L'intervista del giocatore non si conclude qua, visto che si è già iniziato a parlare di obiettivi nonostante la sua giovanissima età. Ecco qual è il desiderio del nuovo Beto.

Il mio obiettivo stagionale — "Sto lavorando tanto per esordire in Serie A. È il mio obiettivo stagionale". Il centravanti non si pone limiti ed ha intenzione di scalare tutte le classifiche nonostante la sua giovanissima età. Dopo aver parlato di obiettivi ha detto la sua anche sul compagno che lo sta aiutando più di tutti: Beto. Sull'altro attaccante i commenti sono stati molto teneri, visto che lo ha descritto come la sua famiglia in Italia. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Nelle ultime ore arrivano delle info molto importanti su Bram Nuytinck. Ecco il punto <<<