Notizie Udinese – Trofeo Nereo Rocco / La semifinale dei bianconeri

Ecco tutti gli aggiornamenti relativi al Trofeo Nereo Rocco. Ieri si è giocata la semifinale tra Udinese e Venezia. Ecco com'è andata

La trentacinquesima edizione del Trofeo Nereo Rocco sta per giungere al termine. L'Udinese ha chiuso il girone al secondo posto a quota cinque punti, grazie al pareggio contro Malta e Rijeka ed alla vittoria con il Bologna. I giovani bianconeri hanno così staccato il pass per la semifinale. L'avversario era il temibile Venezia, ancora imbattutto . Ma andiamo a scoprire chi ha raggiunto la finale.

E’ stata una partita equlibrata, tesa e combattuta fino all'ultimo minuto. Purtroppo, i baby friulani si sono dovuti arrendere alla squadra veneta. Il sogno finale è svanito. I lagunari si sono imposti per 1-0. Decide il calcio di rigore trasformato da Camber a fine primo tempo. Nella ripresa è l’Udinese a prendere progressivamente in mano le operazioni, ma nonostante il forcing e almeno tre grandi chance, il Venezia regge ed anzi sfiora il raddoppio nelle concitate fasi conclusive. Purtroppo il cammino dei ragazzi di Massimo Mian si conclude in semifinale. Tuttavia, escono a testa altissima visto che hanno disputato un grande torneo. Ma andiamo a vedere il risultato dell'altra semifinale.