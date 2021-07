News Udinese – Senti Samir: “Udogie ci darà una grande mano. E sulla difesa…”

Il difensore brasiliano è intervenuto a Udinese Tonight. Tanti i temi toccati da Samir, dal ritiro ai nuovi arrivati fino ad una novità

L'Udinese è sempre alle prese con la preparazione della nuova stagione. Mister Luca Gottivuole far cambiare rotta alla squadra rispetto alla scorsa stagione. L'obiettivo di società e allenatore è quello di migliorare la classifica della scorsa stagione. Per questo motivo si stanno provando nuove cose in allenamento nel ritiro austriaco. Ma senza abbandonare le certezze della scorsa stagione. E a far capire a che punto si trova la squadra ci ha pensato il difensore Samir, intervenuto al consueto appuntamento con Udinese Tonight. Scopriamo le parole del brasiliano.

La stagione che verrà e i nuovi arrivati

"Stiamo lavorando molto bene in ritiro e il mister ci dice sempre di continuare così. Noi siamo felici di ascoltare il nostro comandante e dobbiamo continuare così verso il nostro obiettivo che è la salvezza, poi puntare altro." Ma il brasiliano vuole dare il suo contributo anche per far inserire meglio i nuovi arrivati. "Sono qui da 6 anni e mi sono adattato all'ambiente con la mia famiglia. Chi è qui da più tempo deve dare l'esempio per i nuovi arrivati. Sono felice di essere un punto di riferimento in questo." E tra i nuovi arrivati c'è Udogie. "Udogie è un bravo giocatore e capirà in fretta quello che il mister che vuole da lui. Crescerà in questa stagione e ci darà una grande mano". Poi Samir ha voluto parlare su quella che potrebbe essere una novità della prossima stagione. Ecco di che si tratta.

Difesa a 4?

"In questo momento stiamo lavorando maggiormente sulla linea a 3, che ci dà maggior sicurezza. Ma credo che a fine mercato proveremo la linea a 4". Per Samir non ci sono problemi, grazie alla sua duttilità e corsa può rendere bene anche da terzino nella difesa a 4. "Voglio aiutare la squadra, sia se gioco esterno o terzino". Il brasiliano ha poi concluso l'intervento con quello che sarebbe un suo sogno. "Sarei molto orgoglioso di indossare la fascia da capitano, ma è una decisione che aspetta a mister e società".