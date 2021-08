Udinese – Sfuma il colpaccio: l’attaccante rinnoverà

L'Udinese aveva messo gli occhi sul bomber argentino in scadenza di contratto. Tuttavia, a breve, arriverà l'ufficialità del rinnovo

L'Udinese è al lavoro per prepararsi al meglio in vista dell' inizio di campionato fissato per il 22 agosto. I bianconeri avranno un avvio tutt'altro che semplice. Nelle prime cinque gare affronteranno la Vecchia Signora, il Napoli e la Roma, oltre al neo promosso Venezia ed allo Spezia. In queste tre settimane, Gotti dovrà cercare di risolvere i problemi visti duranti le amichevoli. Comunque, ci sarà bisogno anche di un intervento sul mercato da parte della società. I soli acquisti di Marco Silvestri e Destiny Udogie non bastano. Servono ulteriori innesti. Sicuramente un reparto da rinforzare sarà quello offensivo. Marino aveva chiesto informazioni per un bomber argentino. Tuttavia, il giocatore sta per rinnovare il contratto con il suo attuale club. Ma vediamo i dettagli.