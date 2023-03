News Udinese – Silvestri chiaro: “Penso che il regolamento sia ridicolo”

Il portiere bianconero è senza vie di mezzo ed ha specificato sin da subito la sua idea sul regolamento che riguarda i calci di rigore

Marco Silvestri continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e vuole fare di tutto pur di prendersi la convocazione in nazionale. Al momento deve ancora accontentarsi di un ruolo di secondo piano e con un Mancini che non lo mette tra i primi scelti, ma se dovesse continuare a giocare in questo modo è praticamente impossibile lasciarlo a casa. Nel frattempo ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha chiarito le sue idee sia su questa stagione, ma soprattutto sui due rigori parati (e poi fatti ritirare) sia contro i neroazzurri di Simone Inzaghi che contro i rossoneri di Stefano Pioli. Ecco le sue dichiarazioni.

"Penso che questo regolamento sia ridicolo, sono sincero". Questo è l'onesto pensiero del portiere bianconero dopo quello che è successo nel corso di questo week-end di campionato prima della pausa. Sicuramente da fastidio che venga ritirato un rigore come quello parato a Zlatan Ibrahimovic, anche perché proprio l'estremo difensore ci ha tenuto a specificare che la palla finiva in rimessa laterale e di conseguenza era impossibile da ribattere in rete. Parere diverso per l'estremo calcio di punizione tirato da Romelu Lukaku. In quel caso anche per Silvestri è stato giusto farlo ripetere. Il difensore (Adam Masina) ha anticipato di netto il centravanti belga e di conseguenza la ripetizione è corretta.

Il retroscena sul tiro dal dischetto — Riguardo al secondo tiro dagli undici metri di Ibrahimovic, questo è il pensiero dell'ex Hellas Verona: "Ho pensato che avrebbe ri-calciato uguale. Sono stato un po' un pollo, perché era scontato che cambiasse". Un errore di valutazione per l'estremo difensore che è andato vicinissimo a neutralizzare anche il secondo rigore di fila calciato dal team di Milano.