News Udinese – Si lavora in vista della terza giornata / La situazione

Andiamo a vedere come sta andando la preparazione in vista di questo importante match e se ci sono delle particolari novità

Dopo i primi quattro punti nelle due partite iniziali di campionato e la stupefacente chiusura di mercato che ha regalato all'ultimo istante la prima punta tanto richiesta da mister Luca Gotti. Nei pressi della Dacia Arena circola un'ondata di entusiasmo veramente travolgente e che mancava da qualche periodo. La squadra è tornata in campo per preparare al meglio il terzo impegno di campionato in programma e stiamo parlando dell'incontro tra due società bianconere: l'Udinese e lo Spezia. Andiamo a vedere come sta andando la preparazione in vista di questo importante match e se ci sono delle particolari novità.

Come detto, il team si è ritrovato ieri sui campi del centro sportivo Bruseschi per poter portare al compimento la prima seduta settimanale, che ci guiderà all'incontro di campionato contro la società ligure. Subito dopo la fase di riscaldamento ed attivazione, il lavoro si è diviso in tre parti. La prima prevedeva degli esercizi tecnico tattici, fatti per vedere a che punto ci si trova con il miglioramento delle abilità. Poi sono state eseguite delle partitine a campo ridotto, con un solo obiettivo, quello di poter giocare il pallone il più possibile. Infine è stato portato a termine un lavoro a secco con focus sulla parte atletica. Fortuna ha voluto che tranne i nazionali, non ci sono state delle defezioni in questa sessione d'allenamento. Ecco i prossimi impegni della squadra.

Il team bianconero, se la dovrà vedere contro la società ligure dello Spezia, proprio tra cinque giorni, più precisamente domenica 12 alle ore 15. Un impegno da non sottovalutare, dato che dopo ci sarà un trittico di partite, in una settimana, a dir poco complicato e parliamo degli scontri contro Napoli, Roma e Fiorentina.