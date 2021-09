News Udinese – I due nuovi acquisti sono pronti / Le loro dichiarazioni

Scopri assieme a noi quando avverrà l'intervista e chi sarà a prendere parte e parola. Come sempre, ci aspettano delle sorprese

Il mercato è terminato, ma non ancora tutti i colpi di questa dispendiosa campagna acquisti sono stati presentati al pubblico e ai giornalisti. Nell'ultima settimana abbiamo potuto ascoltare le parole di Marino, Success e Nehuen Perez. Solo che negli ultimi giorni, la dirigenza friulana si è ancora data da fare e sono arrivati altri due giocatori proprio in extremis. Anche loro avranno la loro occasione per presentarsi al pubblico del teleschermo e far capire gli obiettivi e le intenzioni per questa stagione. Scopri assieme a noi quando avverrà l'intervista e chi sarà a prendere parte e parola.

I protagonisti

I due protagonisti che devono ancora presentarsi al grande pubblico sono: Brandon Soppy e Beto. Il primo l'abbiamo potuto ammirare in campo per tutti i novanta minuti dell'amichevole andata in scena alla Dacia Arena sabato. Il francese ha dato subito un'ottima immagine, dato che durante il match si è reso più volte pericoloso e le sue cavalcate sulla fascia hanno mandato in crisi gli avversari. Il secondo ha giocato solo 45 minuti, abbastanza per potersi guadagnare già tutto il rispetto dei tifosi bianconeri. Ne sono bastati dieci per mettere a segno il suo primo gol in maglia friulana. Scopri assieme a noi quando i due acquisti esprimeranno le loro prime parole sul progetto Udinese.

L'appuntamento

Domani sarà il giorno X, il momento in cui parleranno tutti e due gli ultimi acquisti bianconeri. Alle ore 11, nella sala conferenze della Dacia Arena. L'evento potrà essere seguito anche in streaming su Udinese TV ed inoltre si può anche avere la chance di leggere integralmente le parole sul nostro sito. Scopriremo assieme gli obiettivi del giovanissimo esterno dal futuro assicurato e del centravanti tanto richiesto da mister Luca Gotti.