News Udinese – Smarrito Deulofeu / Il fantasista spagnolo non segna più

Il fantasista spagnolo sembra essersi perso in questi ultimi incontri di campionato. Dopo il gol contro il Torino non è riuscito più a gonfiare la rete e soprattutto non è stato in grado di offrire le stesse prestazioni dell'avvio di stagione. Sicuramente un problema per un giocatore che fino ad oggi fa della tecnica e delle belle giocate il suo cavallo di battaglia. Con l'abbassamento di rendimento da parte della seconda punta spagnola, anche la squadra sembra averne risentito. Se non si raggiunge la vittoria da sei incontri, la colpa è un po' di tutti ma in un paio di situazioni Gerry ha avuto la possibilità di chiudere la partita, fallendo miseramente.