Thomas Kristensen è pronto per un vero e proprio salto di qualità all'interno della sua carriera. Il calciatore bianconero non vede l'ora di fare la differenza e poter dire la sua sul campo da gioco. Una stagione che lo sta coronando come uno dei migliori profili giovani del nostro campionato e di conseguenza viene messo sotto osservazione da diversi top club del calcio italiano e non solo. L'Udinese è alla porta e sa che ci sono degli interessamenti decisamente importanti, non possiamo fare altro che passare al mercato effettivo e soprattutto alle due squadre pronte a tutto pur di arrivare al danese.

Due team in lizza per il difensore centrale

Solet e Kristensen

I rossoneri di Milano e l'Aston Villa sono pronti a fare dei decisi passi in avanti pur di arrivare alle prestazioni di Thomas Kristensen. L'Udinese non ha intenzione di svendere uno dei suoi talenti e proprio per questo motivo dovrebbero servire circa 25 milioni per arrivare alle sue giocate. Adesso non resta che attendere e cercare di capire se effettivamente si potrà arrivare ad un affondo nel corso delle prossime ore. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul mercato. Ecco tutti i dettagli sull'affare che porta il Napoli su un top <<<