Ex Udinese – Soppy già ai ferri corti / L’Atalanta pensa alla cessione

L'ex Udinese si trova in una situazione tutt'altro che semplice. L'anno scorso durante gli ultimi giorni di mercato l'Atalanta ha fatto di tutto per assicurarsi le prestazioni di Brandon Soppy, ma 365 giorni dopo sembra essere cambiato tutto definitivamente. Il calciatore non è riuscito a trovare una quadra e di conseguenza sarà davvero difficile che possa rimanere in quel di Bergamo. La società orobica spera di poter recuperare almeno i soldi investiti, si parla di circa dieci milioni di euro. Difficile riuscire a capire cosa non abbia funzionato in un contesto che esalta i terzini come quello di Gasperini. I dubbi restano, adesso non possiamo fare altro che guardare al futuro e cercare di capire se Brandon effettivamente riuscirà a mantenere le altissime aspettative che c'erano nei suoi confronti. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Rodrigo Becao conteso da tre società <<<