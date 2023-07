Notizie Udinese – Sottil chiaro: “C’è sempre l’emozione del primo giorno”

Il mister bianconero Andrea Sottil ha detto la sua in vista dell'inizio dei lavori programmato per ieri pomeriggio. Il coach è stato chiaro sin dall'inizio e vuole rendere unica questa stagione, come riuscito parzialmente nel corso della prima parte dell'anno scorso. Solo gli infortuni hanno tolto la possibilità alla squadra di poter puntare a qualcosa in più che il solito piazzamento tranquillo nella parte destra della classifica. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere tutte le dichiarazioni del tecnico Sottil proprio poco prima che iniziasse il primo allenamento stagionale: "Se c'è sempre l'emozione del primo giorno? Sì ed è giusto che sia così". Ha poi continuato: "Un mese di vacanze per staccare e ricaricare ma sempre in contatto con la proprietaria e col direttore. Sono contento e carico". Il tecnico non si è fatto mancare una battuta sul precampionato: "In Austria settimana prossima inizierà effettivamente il precampionato". Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in uscita. Pereyra al bivio: la decisione <<<