Udinese – Sottil sa già la formazione titolare: la giornata bianconera

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. La squadra di Andrea Sottil è pronta alla sfida con i biancocelesti che si giocherà alla Dacia Arena. Proprio il tecnico ex Ascoli è sicuro dell'undici iniziale che prenderà parte alla sfida di questa domenica. In porta ci sarà Marco Silvestri. La difesa a tre sarà composta da Nehuen Perez sulla destra, Jaka Bijol al centro e Adam Masina sulla sinistra anche per via della squalifica di Rodrigo Becao. Nel mezzo del campo ci andranno Lazar Samardzic, Sandi Lovric e il brasiliano Walace (unico insostituibile di tutto il team). Sulle fasce, invece, sarà il turno di Festy Ebosele in continua crescita e poi Destiny Udogie che vuole concludere la stagione nel migliore dei modi.

In attacco spazio ad un tandem che ha sempre fatto molto bene. Come seconda punta è pronto Roberto "El Tucu" Pereyra. Il centravanti della squadra sarà il bomber portoghese Beto. L'attaccante è finalmente pronto per il rientro e soprattutto per mettere in difficoltà una delle migliori difese del nostro campionato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dal mercato. In arrivo un nuovo innesto <<<