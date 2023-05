Udinese – Mister Sottil vara la nuova difesa: la giornata bianconera

Questo pomeriggio al Bruseschi, il tecnico bianconero ha provato la nuova difesa in vista del match di domenica prossima contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. La squalifica di Becao è sicuramente un problema per l'Udinese, visto che dovranno fare a meno di uno dei calciatori più importanti nel corso di questa stagione. Il tecnico Andrea Sottil sta già varando la possibile soluzione. Il sostituto plausibile per la posizione lasciata vuota da Rodrigo è Nehuen Perez. Il calciatore argentino è pronto per tornare sulla destra, la sua zona di campo preferita.

La posizione che solitamente è occupata da Perez, invece sarà del centrale o esterno marocchino Adam Masina. Il difensore ex Bologna è finalmente tornato a pieno servizio dopo un grave infortunio subito ad inizio stagione contro la Fiorentina. Dopo la rete contro la Sampdoria avrà un'altra chance per sorprendere i suoi tifosi e soprattutto regalare all'Udinese una buona prestazione. Oltre alle novità in difesa, ricordiamo che tornerà dal primo minuto il centravanti portoghese Beto. Un calciatore fondamentale per poter fare male a tutte le difese del nostro campionato. La sfida alla Dacia Arena è apertissima, vediamo chi si porterà a casa i tre punti.