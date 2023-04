Notizie Udinese – Sottil: serve una netta sterzata / Il rischio è l’esonero

Il tecnico bianconero necessita di una netta sterzata in vista dei prossimi incontri di campionato. Persino la panchina è a serio rischio

Ad oggi nessuno è al sicuro. La sconfitta contro il Bologna e quella successiva contro la Roma hanno gettato delle vere e proprie ombre su tutta la società bianconera. Adesso è davvero difficile capire quali saranno le prossime mosse della dirigenza e della presidenza, ma questi otto incontri iniziano ad assumere un peso specifico davvero di grande livello. Dopo il grande avvio sembrava essere solo questione di tempo il rinnovo del tecnico ex Ascoli, ma al termine di questa stagione non possiamo fare altro che renderci conto delle prestazioni tutt'altro che esaltanti (soprattutto da gennaio in poi). Adesso occorre trovare una soluzione nel minor tempo possibile, l'alternativa rischia di essere una separazione delle strade.

Ad oggi sembra esserci ancora tutta la voglia di continuare il percorso con il tecnico Andrea Sottil, anche perché il mister ha un contratto da un anno con il secondo anno solo se la società da il via libera. Di conseguenza il coltello dalla parte del manico lo ha proprio il presidente Pozzo assieme a tutti i suoi collaboratori. Per il mister non resta altro che comportarsi al meglio in queste ultime otto partite, magari trovando quell'integrità smarrita con il passare delle giornate. Sarà un compito difficile, ma già a partire dalla prossima giornata potrebbero esserci parecchie sorprese. Il match con la Cremonese rischia di essere un vero e proprio crocevia per la stagione.

Le ultime notizie — Le parole del direttore generale Franco Collavino rasserenano gli animi: "Sta facendo bene, come dicevo in precedenza, ed anche la situazione contrattuale si basa su una progettualità a lungo termine". Al momento tutto sembra essere al sicuro, ma sappiamo benissimo che molto dipenderà da come verrà conclusa questa stagione dalle due facce.